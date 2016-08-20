Все кулинарные рецепты

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Что у нас новенького

Кофе с пряностями Кофе с пряностями

Бодрящие ароматы кофе и цитруса вдвойне поднимут настроение
8940
Кофе Димиана Кофе Димиана

А вот, пожалуйста, сочетание несочетаемого — чай + кофе. Попробуем?
8350
Кофе гляссе Кофе гляссе

Классический кофе с мороженым, что может быть вкуснее?
9410
Судак заливной классический Судак заливной классический

Такая заливная рыба не может быть невкусной. Готовится легко!
8460
Котлеты рыбные по-харьковски Котлеты рыбные по-харьковски

Побалуйте домашних настоящими рыбными котлетками!
8400
Рыбные котлеты по-одесски Рыбные котлеты по-одесски

Немного нетрадиционное понимание слова «котлета». Но вкусно!
8260

Зимние кулинарные рецепты

Курица в сливочном соусе с рисом Курица в сливочном соусе с рисом

Куриное филе в сложном соусе из множества ингредиентов. Изысканно
5110
Рыба, тушенная с овощами в горшочке Рыба, тушенная с овощами в горшочке

Очень простое, сытное и нежирное блюдо для всей семьи
5210
Картофельная тортилья Картофельная тортилья

Картофель с помидорами и беконом по-испански
9190
Расстегаи московские с грибами и рисом Расстегаи московские с грибами и рисом

Русские пироги по старинному рецепту из дрожжевого теста
7840
Печень с грибами в горшочке Печень с грибами в горшочке

Сахар придает блюду чуть сладковатый пикантный вкус
5420

Еще рецепты

    Что такое кулинарные рецепты от сервиса «Хозяйки онлайн»

    «Хозяйки онлайн» — это сервис, с помощью которого вы можете одним нажатием кнопки получить автоматически составленное для вас меню. Да-да-да, лично и только для вас, потому что кулинарные рецепты в меню подбираются в случайном порядке согласно заданным параметрам.

    Это очень быстро. Это просто. Полученное меню легко исправить, если вы захотите поменять предложенные системой блюда на другие по своему вкусу.

    Что особенного вы можете найти здесь?

    Наш сайт — это, прежде всего, множество кулинарных рецептов. И, во вторую очередь, это журнал для женщин, который мы скромно надеемся сделать интересным для вас. А еще это общение — делитесь рецептами, обсуждайте их на форуме, заводите новых друзей и получайте призы и подарки за свою активность!

    1. Автоматические меню составлены для разных поводов, пока их четыре: похудение, домашний праздник, ежедневное меню и меню из блюд быстрого приготовления.  Если вы решили похудеть, система автоматически составит для вас график потери веса по дням и предложит специальное меню для похудения.
    2. Все рецепты составлены из реально существующих в продаже продуктов питания с ценами на них. В базе — только те продукты питания (их несколько тысяч), которые можно найти в интернет-магазинах Москвы.
    3. Кроме цен вы получите представление о пищевой ценности каждого рецепта (от калорийности вплоть до микро- и макроэлементов).
    4. К каждому рецепту есть краткие комментарии наших кулинарных редакторов. Прежде, чем вы откроете рецепт из списка, вы получите представление о том, что вас ждет. Это экономит время — ведь иногда только в процессе чтения рецепта выясняется, что требуется специальная подготовка или утварь. А время уже потеряно… Мы решили немного сэкономить его вам.

    Мы заранее любим вас всех, дорогие наши читатели!

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