Все кулинарные рецепты

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Что такое кулинарные рецепты от сервиса «Хозяйки онлайн»

«Хозяйки онлайн» — это сервис, с помощью которого вы можете одним нажатием кнопки получить автоматически составленное для вас меню. Да-да-да, лично и только для вас, потому что кулинарные рецепты в меню подбираются в случайном порядке согласно заданным параметрам.

Это очень быстро. Это просто. Полученное меню легко исправить, если вы захотите поменять предложенные системой блюда на другие по своему вкусу.

Что особенного вы можете найти здесь?

Наш сайт — это, прежде всего, множество кулинарных рецептов. И, во вторую очередь, это журнал для женщин, который мы скромно надеемся сделать интересным для вас. А еще это общение — делитесь рецептами, обсуждайте их на форуме, заводите новых друзей и получайте призы и подарки за свою активность!

Автоматические меню составлены для разных поводов, пока их четыре: похудение, домашний праздник, ежедневное меню и меню из блюд быстрого приготовления. Если вы решили похудеть, система автоматически составит для вас график потери веса по дням и предложит специальное меню для похудения. Все рецепты составлены из реально существующих в продаже продуктов питания с ценами на них. В базе — только те продукты питания (их несколько тысяч), которые можно найти в интернет-магазинах Москвы. Кроме цен вы получите представление о пищевой ценности каждого рецепта (от калорийности вплоть до микро- и макроэлементов). К каждому рецепту есть краткие комментарии наших кулинарных редакторов. Прежде, чем вы откроете рецепт из списка, вы получите представление о том, что вас ждет. Это экономит время — ведь иногда только в процессе чтения рецепта выясняется, что требуется специальная подготовка или утварь. А время уже потеряно… Мы решили немного сэкономить его вам.

Мы заранее любим вас всех, дорогие наши читатели!