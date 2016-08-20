Все кулинарные рецепты
Что у нас новенького
|
Кофе с пряностями
Бодрящие ароматы кофе и цитруса вдвойне поднимут настроение
|8740
|
Кофе Димиана
А вот, пожалуйста, сочетание несочетаемого — чай + кофе. Попробуем?
|8120
|
Кофе гляссе
Классический кофе с мороженым, что может быть вкуснее?
|9170
|
Судак заливной классический
Такая заливная рыба не может быть невкусной. Готовится легко!
|8200
|
Котлеты рыбные по-харьковски
Побалуйте домашних настоящими рыбными котлетками!
|8120
|
Рыбные котлеты по-одесски
Немного нетрадиционное понимание слова «котлета». Но вкусно!
|8010
Зимние кулинарные рецепты
|
Курица в сливочном соусе с рисом
Куриное филе в сложном соусе из множества ингредиентов. Изысканно
|4980
|
Рыба, тушенная с овощами в горшочке
Очень простое, сытное и нежирное блюдо для всей семьи
|4980
|
Картофельная тортилья
Картофель с помидорами и беконом по-испански
|9040
|
Расстегаи московские с грибами и рисом
Русские пироги по старинному рецепту из дрожжевого теста
|7650
|
Печень с грибами в горшочке
Сахар придает блюду чуть сладковатый пикантный вкус
|5230
Еще рецепты
Что такое кулинарные рецепты от сервиса «Хозяйки онлайн»
«Хозяйки онлайн» — это сервис, с помощью которого вы можете одним нажатием кнопки получить автоматически составленное для вас меню. Да-да-да, лично и только для вас, потому что кулинарные рецепты в меню подбираются в случайном порядке согласно заданным параметрам.
Это очень быстро. Это просто. Полученное меню легко исправить, если вы захотите поменять предложенные системой блюда на другие по своему вкусу.
Что особенного вы можете найти здесь?
Наш сайт — это, прежде всего, множество кулинарных рецептов. И, во вторую очередь, это журнал для женщин, который мы скромно надеемся сделать интересным для вас. А еще это общение — делитесь рецептами, обсуждайте их на форуме, заводите новых друзей и получайте призы и подарки за свою активность!
- Автоматические меню составлены для разных поводов, пока их четыре: похудение, домашний праздник, ежедневное меню и меню из блюд быстрого приготовления. Если вы решили похудеть, система автоматически составит для вас график потери веса по дням и предложит специальное меню для похудения.
- Все рецепты составлены из реально существующих в продаже продуктов питания с ценами на них. В базе — только те продукты питания (их несколько тысяч), которые можно найти в интернет-магазинах Москвы.
- Кроме цен вы получите представление о пищевой ценности каждого рецепта (от калорийности вплоть до микро- и макроэлементов).
- К каждому рецепту есть краткие комментарии наших кулинарных редакторов. Прежде, чем вы откроете рецепт из списка, вы получите представление о том, что вас ждет. Это экономит время — ведь иногда только в процессе чтения рецепта выясняется, что требуется специальная подготовка или утварь. А время уже потеряно… Мы решили немного сэкономить его вам.
Мы заранее любим вас всех, дорогие наши читатели!
Кварцевые часы крайне редко выходят из строя, вот почему внезапная поломка — всегда сюрприз для владельца. Что делать, если часы сломались?Читать дальше
Специально для любителей посещать бары или желающих производить вкусную и здоровую пищу!Читать дальше
Современные швейные машины поражают воображение даже бывалой хозяйки — и обметывают, и вышивают, и вяжут. Как выбрать?Читать дальше
Выбор цвета в дизайне интерьера — это выбор не только ваших любимых оттенков, но и вашего настроения.Читать дальше
Smoky Eye — новый Интернет-магазин косметики из США и Европы. Приглашаем вас за подарками на Новый год и другими полезными покупками!Читать дальше
Заниматься фитнесом дома или в фитнес-клубе? Оба метода имеют свои достоинства. Поговорим о фитнес-клубах...Читать дальше
Обычный кусок теста с сыром может превратиться в кулинарный шедевр, если это... хачапури.Читать дальше
Хотите усилить эффект от посещения фитнес-клуба в 2-3 раза? EMS-стимуляция поможет вам в этом!Читать дальше
Впереди Новый год и приятная офисная суета. Уже придумали, что будете дарить клиентам? Если нет, статья вам в помощь!Читать дальше
Отпуска нет и не предвидится? Не проблема! Провести выходные с детьми можно и в городе!Читать дальше
Красть пытаются не только персональные коммерческие данные, но и с сайтов производителей игрушек. Немыслимо!Читать дальше
Пересмотрели все федеральные каналы — и ничего интересного? Подключайте спутниковые каналы на любой вкус!Читать дальше